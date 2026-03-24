Haber Tarihi: 24 Mart 2026 14:38 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 14:38

Ses sistemi cezası kalktı mı, ertelendi mi? 2026

Türkiye gündemini sarsan "araçlarda ses ve görüntü sistemi bulundurma cezası" ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kritik bir son dakika açıklaması geldi. 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren ve 21 bin TL'yi bulan ağır para cezalarıyla tartışma yaratan düzenlemede geri adım atıldı. Sürücülere sistemlerini mevzuata uygun hale getirmeleri için ek süre tanındı. Peki, ses sistemi bulundurma cezası kalktı mı, ertelendi mi? İşte, o detaylar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, araçlara sonradan takılan (fabrikasyon olmayan) multimedya ekranlar, ses sistemleri ve görüntü cihazlarına yönelik cezai işlemler geçici olarak durduruldu. Bakanlık, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına 1 Nisan 2026 tarihine kadar bir "uyarı ve geçiş dönemi" belirlendiğini duyurdu. Bu tarihe kadar denetimlerde ceza kesilmeyecek, ancak sürücüler sistemlerini sökmeleri veya standartlara uygun hale getirmeleri konusunda uyarılacak.
KESİLEN CEZALAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Edinilen bilgilere göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Şubat tarihinden bugüne kadar multimedya ve ses sistemi nedeniyle kesilen trafik cezalarının iptal edilmesi gündemde. Bazı emniyet kaynakları, bu süreçte kesilen cezaların geri çekilmesi için çalışma başlatıldığını doğruladı. Yeni bir yönetmelik ile hangi cihazların "standart dışı" sayılacağına dair detaylı bir kılavuz yayımlanması bekleniyor.

HANGİ SİSTEMLER YASAK?

Yeni düzenleme, özellikle sürücünün görüş açısını kapatan veya dikkatini dağıtan sonradan eklenmiş büyük ekranlı multimedya sistemlerini hedef alıyor. Aracın orijinal donanımında (fabrikasyon) bulunan ses ve görüntü sistemleri bu yasak kapsamında yer almıyor. Ancak sonradan eklenen ve aracın teknik yapısını değiştiren, çevreyi rahatsız edecek kapasitedeki yüksek güçlü ses sistemleri (subwoofer, amfi vb.) için 21 bin TL'lik ağır yaptırım uygulanmaya devam edecek.

Sürücülerin 1 Nisan tarihine kadar araçlarındaki standart dışı donanımları gözden geçirmeleri ve gerekirse yetkili servislerden onaylı sistemler hakkında bilgi almaları önemle tavsiye ediliyor.

