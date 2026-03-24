Kerr: "Steph sağlıklıysa play-in turnuvasında oynayacak"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Stephen Curry'nin sağ dizindeki sakatlığın izin vermesi halinde play-in turnuvasında forma giyeceğini açıkladı.

calendar 24 Mart 2026 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr, takımın Dallas deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamada, Curry'nin bir gün önce planlanan antrenmanının sağlık ekibi tarafından ertelendiğini belirtti. Altı maçlık deplasman serisinin ardından oyuncunun durumu yeniden değerlendirilecek.

"Bu tamamen rehabilitasyon sürecinin bir parçası," diyen Kerr, "Sadece bir-iki gün ertelendi" dedi.

Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alan Warriors, sezonu bu sırada tamamlarsa playoff'a kalabilmek için deplasmanda iki maç kazanmak zorunda kalacak.

Curry, patellofemoral ağrı sendromu ve dizindeki kemik zedelenmesi nedeniyle 30 Ocak'tan bu yana forma giyemiyor. Warriors, Curry'nin oynadığı maçlarda 23-16, oynamadığı maçlarda ise 10-22'lik bir performans sergiledi.

"Play-in için ekstra bir kovalamaca içinde değiliz. Zaten oradayız," diyen Kerr, "Steph sağlıklıysa oynar. Çünkü amacımız playoff'a kalmak ve bu hem takım hem Steph için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ancak Kerr, dizde uzun vadeli bir risk olması durumunda Curry'nin oynatılmayacağını da vurguladı. 38 yaşındaki yıldız oyuncu, maç başına 27.2 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi konumunda.

Kerr, Curry'nin antrenmana dönüşünün ertelenmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

"Uzun bir süreç oldu," diyen Kerr, "Sahaya dönmek için sabırsızlanıyor" şeklinde konuştu.

