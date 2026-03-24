Fenerbahçe, Melli ile anlaştı: 2 yıl daha!

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'un en güvendiği oyuncuların başında gelen Nicolo Melli ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

calendar 24 Mart 2026 10:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, yeni sezon planlamasına devam ediyor. 

Wade Baldwin ile 2+1 yıllık yeni kontrat konusunda prensipte el sıkışan sarı lacivertliler, 35 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Melli ile de 2028'e kadar anlaşma sağladı.

İlerleyen yaşına rağmen oyun zekasıyla EuroLeague'in en iyi uzunlarından biri olan ve Sarunas Jasikevicius'un hem savunmada hem hücumda temel direklerinden biri olan Melli, bu sezon 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 asist, 0.8 top çalma ve 0.5 blok ortalamaları yakaladı.

Melli, geçen sezon elde edilen EuroLeague şampiyonluğunda da kritik bir rol üstlenmişti.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
