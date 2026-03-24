Fenerbahçe, Melli ile anlaştı: 2 yıl daha!

Fenerbahçe Beko, yeni sezon planlamasına devam ediyor.



Wade Baldwin ile 2+1 yıllık yeni kontrat konusunda prensipte el sıkışan sarı lacivertliler, 35 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Melli ile de 2028'e kadar anlaşma sağladı.



İlerleyen yaşına rağmen oyun zekasıyla EuroLeague'in en iyi uzunlarından biri olan ve Sarunas Jasikevicius'un hem savunmada hem hücumda temel direklerinden biri olan Melli, bu sezon 6.5 sayı, 5.5 ribaund, 1.6 asist, 0.8 top çalma ve 0.5 blok ortalamaları yakaladı.



Melli, geçen sezon elde edilen EuroLeague şampiyonluğunda da kritik bir rol üstlenmişti.



