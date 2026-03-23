Anadolu Efes, EuroLeague'de Barcelona deplasmanında

calendar 23 Mart 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, EuroLeague'in 33. haftasında 24 Mart Salı günü deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla mücadele edecek.
Palau Blaugrana'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyondaki 32 müsabakanın 10'unu kazanan Anadolu Efes, haftaya 18. sırada girdi.

EuroLeague'de 18 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Barcelona, 10. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Anadolu Efes, 74-73 kazandı.

Avrupa kupalarında 908. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

