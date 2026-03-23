Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü! Earvin Ngapeth'e büyük tepki

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Earvin Ngapeth, Gebze Belediyespor maçı öncesinde yaşanan bir olayla gündeme geldi.



Fransız smaçörün, takım arkadaşları içeride karşılaşma için ısınırken salon dışında sigara içerken görüntülenmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tepki yarattı. Bu görüntü, büyük bir disiplinsizlik olarak yorumlandı.



SÜRE ALMADI



Fenerbahçe'nin normal sezonun son maçında Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ngapeth, kadroda yer almasına rağmen süre almadı.



KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR



Fransa Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en iyi smaçör" ve "MVP" ödüllerine layık görülmüştü.



