Fenerbahçeli voleybolcu Earvin Ngapeth, maç öncesi sigara içerken yakalandı.

calendar 23 Mart 2026 10:48
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü! Earvin Ngapeth'e büyük tepki
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Earvin Ngapeth, Gebze Belediyespor maçı öncesinde yaşanan bir olayla gündeme geldi.

Fransız smaçörün, takım arkadaşları içeride karşılaşma için ısınırken salon dışında sigara içerken görüntülenmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tepki yarattı. Bu görüntü, büyük bir disiplinsizlik olarak yorumlandı.

SÜRE ALMADI 

Fenerbahçe'nin normal sezonun son maçında Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ngapeth, kadroda yer almasına rağmen süre almadı.

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fransa Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda "en iyi smaçör" ve "MVP" ödüllerine layık görülmüştü.

