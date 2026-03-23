İstanbulspor'dan Osimhen açıklaması!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Osimhen'in kulübü satın alacağı iddiaları sonrası açıklama yaptı.

calendar 23 Mart 2026 12:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İstanbulspor'dan Osimhen açıklaması!
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Victor Osimhen'in kulübü satın alacağına dair Afrika'da çıkan haberleri yalandı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Sarıalioğlu, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten." açıklamasını yaptı.

1 ADIM GERİDEN;
OSIMHEN - İSTANBULSPOR İDDİALARI NEDİR?

Victor Osimhen'in, Türk futbolunun köklü kulüplerinden İstanbulspor'u satın almaya hazırlandığı öne sürüldü. Afrika basınından Afrik Foot'ta yer alan habere göre; Dünyaca ünlü yıldızın asıl amacının klasik bir "kulüp patronu" olmaktan çok daha ötesi olduğu vurgulandı.

Osimhen'in asıl hedefinin Nijerya ile Türkiye arasında dev bir futbol köprüsü kurmak olduğu belirtildi. Dev projenin ilk adımı olarak Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılacak. Bu sayede Nijerya'daki potansiyelli ve yetenekli futbolcular erken yaşta keşfedilerek özel bir eğitimden geçirilecek.

Twitch yayıncısı Carterefe'nin programına katılarak projesinin sinyallerini veren Osimhen'in kusursuz işleyecek bir çark kurmak istediği ifade edildi. Oluşturulacak bu yeni ekosisteme göre; Nijerya'daki altyapıda yetişip gelişen genç oyuncular, profesyonel futbola geçişi ve ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor formasıyla yaşayacak. Türkiye'de tecrübe kazanıp vitrine çıkan bu yetenekler, daha sonra İstanbulspor aracılığıyla Avrupa kulüplerine transfer olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
