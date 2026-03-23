İstanbulspor'dan Osimhen açıklaması!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Victor Osimhen'in kulübü satın alacağına dair Afrika'da çıkan haberleri yalandı.



Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Sarıalioğlu, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten." açıklamasını yaptı.



OSIMHEN - İSTANBULSPOR İDDİALARI NEDİR?



Victor Osimhen'in, Türk futbolunun köklü kulüplerinden İstanbulspor'u satın almaya hazırlandığı öne sürüldü. Afrika basınından Afrik Foot'ta yer alan habere göre; Dünyaca ünlü yıldızın asıl amacının klasik bir "kulüp patronu" olmaktan çok daha ötesi olduğu vurgulandı.



Osimhen'in asıl hedefinin Nijerya ile Türkiye arasında dev bir futbol köprüsü kurmak olduğu belirtildi. Dev projenin ilk adımı olarak Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılacak. Bu sayede Nijerya'daki potansiyelli ve yetenekli futbolcular erken yaşta keşfedilerek özel bir eğitimden geçirilecek.



Twitch yayıncısı Carterefe'nin programına katılarak projesinin sinyallerini veren Osimhen'in kusursuz işleyecek bir çark kurmak istediği ifade edildi. Oluşturulacak bu yeni ekosisteme göre; Nijerya'daki altyapıda yetişip gelişen genç oyuncular, profesyonel futbola geçişi ve ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor formasıyla yaşayacak. Türkiye'de tecrübe kazanıp vitrine çıkan bu yetenekler, daha sonra İstanbulspor aracılığıyla Avrupa kulüplerine transfer olacak.



