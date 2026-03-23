Tatum'dan sakatlık sonrası zor sürece dair: 'Süpermen değilim'

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Aşil tendonu sakatlığından dönüşünün ardından formunu yeniden yakalamakta zorlandığını açıkça dile getirdi.



Tatum, Minnesota Timberwolves'a karşı 102-92 kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti:



"Bu anlarda zor oluyor. Bunu düşünmemeye çalışıyorsunuz. Sadece tekrar Jayson Tatum olmak ve kendiniz gibi hissetmek istiyorsunuz. Ben Süpermen değilim, bu yüzden bu sürecin zaman alması normal. O anın içinde bu durum gerçekten sinir bozucu."



Geçtiğimiz yılki NBA Playoffları sırasında yaşadığı Aşil sakatlığının ardından bu ayın başında sahalara dönen Tatum, beklenenden daha hızlı bir geri dönüş yaparak dikkat çekmişti. Ancak performansında dalgalanmalar göze çarpıyor.



Son sekiz maçta 19.1 sayı ortalaması yakalayan yıldız oyuncu, %38.8 saha içi isabet oranı ve %29.3 üç sayı yüzdesiyle beklentilerin altında kaldı.



Minnesota karşısında yalnızca 16 sayı üretebilen Tatum, 16 şutta 6 isabet bulurken maçın ilk yarısını skor üretemeden tamamladı.



Celtics, Tatum'un yokluğunda Jaylen Brown'ın MVP seviyesindeki performansıyla rekabetçi kalmayı başarmıştı. Ancak yıldız oyuncu, sezonun geri kalanında kendini yeniden kanıtlama konusunda kararlı.



Tatum, sürece dair şu ifadeleri kullandı:



"Her şeyi gün gün ele alıyorum. Muhtemelen yaşayabileceğiniz en kötü sakatlıklardan birini geçirdim ve 10 ayda geri döndüm. Her maçta daha iyi hissediyorum. Hemen mükemmel olmak istedim ama bu zaman alacak. Rehabilitasyonu aceleye getirmedim, bunu da getiremem. Her şey yoluna girecek."



