Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu!

Adı sık sık transfer dedikodularında geçen Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann'ın yeni rotasını duyurdular.

calendar 23 Mart 2026 14:45
Fotoğraf: AA
Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu!
Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.

Fabrizio Romano, Fransız yıldızın MLS ekibi Orlando City ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

35 yaşındaki golcünün, yaz aylarında bedelsiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edildi.

PERFORMANSI 

Tecrübeli yıldız, bu sezon Atletico formasıyla 42 maça çıktı ve 13 gol atıp 5 asist kaydetti.

