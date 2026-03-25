Mehmet Topal'ın yeni adresini duyurdular!

Teknik direktör Mehmet Topal'ın Romanya'nın Petrolul Ploiești Kulübü ile yeniden anlaştığı ve Cuma günü takımın başına geçeceği iddia edildi.

calendar 25 Mart 2026 17:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mehmet Topal'ın yeni adresini duyurdular!
Eugen Neagoe ile yollarını ayıran Romanya'nın Petrolul Ploiești takımının, teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal ile anlaştığı öne sürüldü.

Rumen basınından ProSport'un haberine göre; Türk teknik direktör şu anda İstanbul'da bulunuyor ancak cuma günü yeni takımının başında olacak. Topal'ın 26 Mart Perşembe günü akşam oynanacak olan Türkiye - Romanya maçını izleyeceği ve ertesi gün Romanya'ya gideceği belirtildi.

Haber detayında, daha önce iki dönem Petrolul Ploiești'yi çalıştıran 40 yaşındaki teknik adamın, takımın hazırlıklarından sorumlu olan fiziksel antrenör Laurentiu Marinescu ve yardımcı antrenör Catalin Grigore ile konuştuğu bazı talimatlar verdiği, cuma sabahı ise ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Bu arada Mehmet Topal'ın Türkiye'den iki yardımcı antrenörle birlikte Petrolul'e geleceği ifade edildi. 

Rumen takımında üçüncü dönemine başlayacak olan Topal, daha önce 1 Temmuz 2021 - 25 Aralık 2024 ve 18 Mart 2025 - 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Petrolul Ploiești'yi çalıştırmıştı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
