Mert Hakan Yandaş için kritik gün! Duruşma tarihi belli oldu!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı, verilen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler, soruşturma kapsamındaki bir diğer futbolcu olan Mert Hakan Yandaş'a çevrildi.



MERT HAKAN YANDAŞ'IN DURUŞMASI NE ZAMAN?



Mahkeme heyeti, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında adı geçen Mert Hakan Yandaş için ilk duruşma tarihini açıkladı. Yapılan duyuruya göre duruşma, 3 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.



Bu duruşmada Yandaş, hakim karşısına çıkarak ilk kez savunmasını yapacak. Aynı zamanda tahliye edilip edilmeyeceği de bu duruşmada değerlendirilecek.



