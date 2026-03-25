Mustafa Çulcu: "UEFA'ya teşekkür edelim"

Mustafa Çulcu, Romanya ile oynayacağımız Dünya Kupası eleme mücadelesine atanan Fransız hakem François Letexier'i değerlendirdi.

calendar 25 Mart 2026 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 13:33
Haber: Sabah
Mustafa Çulcu: 'UEFA'ya teşekkür edelim'
Eski FIFA kokartlı hakem Mustafa Çulcu, Sabah gazetesindeki köşesinde Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C yolu yarı final mücadelesine atanan Fransız hakem François Letexier'i değerlendirdi.

Çulcu, "Letexier, Fransızların son zamanlarda yetiştirdiği, UEFA'nın en iyi hakemlerinden. Atletik, çok koşan, dinamik, oyuncularla iletişimi iyi olan, oyuna tempo katan, evrensel oyun kuralları ve VAR protokolüne bağlı, objektif ve idealist bir hakem. UEFA Elit hakemleri içinde sürekli çıkışta. UEFA'ya bu özenli hakem ataması için teşekkür etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Çulcu'nun yorumu:

"UEFA işi sıkı tutmuş. Belli ki Türkiye- Romanya karşılaşmasını çok önemsiyor.

François Letexier, Fransızların son zamanlarda yetiştirdiği, UEFA'nın en iyi hakemlerinden. Liverpool-Galatasaray maçında Szymon Marciniak'ın sakatlığı sonrası hakem değişikliği olayından sonra 4. hakem konusunda da titiz davranmış. 42 yaşındaki bir başka deneyimli Fransız Benoit Bastien'i görevlendirmiş.

Letexier, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya-İngiltere finali yöneten en genç hakem ünvanına sahip. 2023'te M.City-Sevilla arasındaki Süper Kupa'yı yönetti. Letexier, bu güne kadar alt kategori maçları hariç 27 Şampiyonlar Ligi, 17 Avrupa Ligi olmak üzere 86 üst düzey müsabakada düdük çaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 7 maça çıktı.

B.Dortmund-Beşiktaş (5-0) ve Sevilla-Fenerbahçe (2-0) karşılaşmalarında da hakem oydu.

Atletik, çok koşan, dinamik, oyuncularla iletişimi iyi olan, oyuna tempo katan, evrensel oyun kuralları ve VAR protokolüne bağlı, objektif ve idealist bir hakem.

UEFA Elit hakemleri içinde sürekli çıkışta. UEFA'ya bu özenli hakem ataması için teşekkür etmeliyiz. Hakemi düşünmeden, futbol odaklı oyunla kazanacağımız iyi bir maç olacaktır."

 

