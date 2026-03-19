Haber Tarihi: 19 Mart 2026 10:33 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 10:33

Telefon tutucu yasak mı, neden yasak, cezası ne kadar?

Yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemeyle, sürücünün görüşünü engelleyen cihazlar yasaklanıyor. Kurala uymayanlara 21 bin TL ceza kesilecek, araçlar ise 30 gün trafikten men edilecek

Yeni yönetmelikle birlikte araç içinde sürücünün görüş alanını daraltan tüm cihazlar yasak kapsamına alınıyor. Bu çerçevede, ön cama telefon tutucu yerleştirmek de yasaklanacak uygulamalar arasında yer alıyor.
Ayrıca multimedya ekranlarından video izlenmesi de aynı kapsamda değerlendirilerek hukuki engel oluşturacak.

21 bin TL ceza uygulanacak
Düzenleme yalnızca uyarı ile sınırlı kalmayacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte kurallara uymayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/2. maddesi kapsamında 21 bin TL idari para cezası kesilecek.

Bununla birlikte ihlal tespit edilen araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilecek.
Alternatif kullanım alanları öneriliyor
Yetkililer, sürücülerin navigasyon ihtiyacını göz önünde bulundurarak cihazların daha güvenli alanlara yerleştirilmesini öneriyor.

Bu kapsamda telefon tutucuların:

Havalandırma ızgaralarına
Orta konsol bölgesine
Göğüs üstüne, ancak cam hizasını aşmayacak şekilde
konumlandırılması tavsiye ediliyor.

Dikkat dağınıklığını azaltmak

Yeni düzenlemenin temel amacı, sürüş sırasında dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek trafik güvenliğini artırmak olarak öne çıkıyor.

Sürücülerin, olası cezai yaptırımlarla karşılaşmamak ve güvenli sürüşü sağlamak için araç içi düzenlerini yeni kurallara uygun hale getirmesi gerekiyor.

