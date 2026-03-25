Colin Kazım-Richards'tan sürpriz imza

Crawley Town'da teknik direktörlüğe Colin Kazım-Richards getirildi.

calendar 25 Mart 2026 10:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town, teknik direktörlük görevine eski Türk milli futbolcu Colin Kazım-Richards'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Scott Lindsey'den boşalan teknik direktörlük görevi için Kazım-Richards ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Birçok ligde görev yaptığı futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Fatih Karagümrük formaları da giyen 39 yaşındaki Kazım-Richards, milli takımda 37 maça çıktı ve 2 gol attı.

Yaklaşık iki yıl önce Arsenal'ın altyapısında antrenörlüğe başlayan Kazım-Richards, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Kümede kalma mücadelesi veren ve 10 haftadır galip gelemeyen Crawley Town, 24 takımlı ligde 31 puanla 21. sırada yer aldı.

