Fenerbahçe'de inanç tam: 'Sonuna kadar savaşacağız'

Fenerbahçe'nin üç yıldızı, taraftarla bir araya geldi.
Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, Fenerium mağazasında düzenlenen imza gününe katıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, büyük ilgi gösterdikleri etkinlikte üç futbolcudan da ayrı ayrı söz aldı.
Fenerbahçeli futbolseverler, bu üç isme takıma duydukları güveni aktarırken şampiyonluk umutlarının sürdüğünü dile getirdi.
Guendouzi, Nene ve Cherif, taraftarlarla yaptıkları sohbette, "Bizlere olan inancınızın farkındayız. Sizlere bir söz verdik, dönmeyeceğiz. Son haftaya kadar şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Evet şu an dezavantajlıyız ama işin peşini bırakmaya niyetimiz yok. Sizlerin de desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz. Bize ve arkadaşlarımıza sonuna kadar destek verin" ifadelerini kullandılar.
