Fenerbahçe'de inanç tam: "Sonuna kadar savaşacağız"

Fenerbahçe'de forma imza gününde Guendouzi, Nene ve Cherif taraftarlarla bir araya geldi. Üç futbolcu taraftarın sorularını da cevapladı.

calendar 25 Mart 2026 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 08:44
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, Fenerium mağazasında düzenlenen imza gününe katıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, büyük ilgi gösterdikleri etkinlikte üç futbolcudan da ayrı ayrı söz aldı.

Fenerbahçeli futbolseverler, bu üç isme takıma duydukları güveni aktarırken şampiyonluk umutlarının sürdüğünü dile getirdi.

Guendouzi, Nene ve Cherif, taraftarlarla yaptıkları sohbette, "Bizlere olan inancınızın farkındayız. Sizlere bir söz verdik, dönmeyeceğiz. Son haftaya kadar şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Evet şu an dezavantajlıyız ama işin peşini bırakmaya niyetimiz yok. Sizlerin de desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz. Bize ve arkadaşlarımıza sonuna kadar destek verin" ifadelerini kullandılar. 




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
