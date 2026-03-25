Kupa Voley'de final günü: VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.



Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor ve tabii'den canlı yayınlanacak.



VAKIFBANK'IN FİNAL YOLU



VakıfBank, turnuva boyunca istikrarlı performansını sürdürerek adını finale yazdırdı. Çeyrek final müsabakasında Zeren Spor'u saf dışı bırakan sarı-siyahlılar, yarı finalde ise Galatasaray Daikin ile karşılaştı. Rakibini set vermeden mağlup eden VakıfBank, turnuvanın ilk finalisti olmayı başardı.



ECZACIBAŞI DYNAVIT'İN FİNAL YOLU



Eczacıbaşı Dynavit, zorlu rakipleri birer birer geçerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. Çeyrek finalde Göztepe engelini kayıpsız aşan turuncu-beyazlılar, yarı finalin en kritik eşleşmesinde Fenerbahçe Medicana ile dev bir maça çıktı. Derbi niteliğindeki bu mücadeleden galip ayrılan Eczacıbaşı, final biletini cebine koydu.



9'AR KEZ ŞAMPİYON OLDULAR



Daha önce 9'ar kez bu kupada mutlu sona ulaşan VakıfBank ile Eczacıbaşı, 10. zaferi için mücadele edecek.



VakıfBank son olarak 2022-23 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşarken Eczacıbaşı ise 2018-19 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.



