Marmaris'te 18. Campus Cup Yat Yarışları düzenlenecek

Üniversite öğrencileri arasında Marmaris'te 18. kez Campus Cup Yat Yarışları düzenlenecek.

calendar 24 Mart 2026 22:22
Haber: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde üniversite öğrencilerine deniz sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen "18. Campus Cup Yat Yarışları", 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamaya göre Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, bu yıl 18'inci kez yelken sporuna gönül veren gençleri bir araya getirecek.

Organizasyonun açılış töreni, 31 Mart Salı günü saat 19.30'da MIYC bahçesinde yapılacak. Etkinlik kapsamında 1 Nisan akşamı üniversite ekiplerinin katılımıyla "Yarış Yemeği" düzenlenecek.

Yarışlar, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Açıklamada, 18 yıldır üniversiteli gençlerin yelkenle tanışması hedefiyle düzenlenen organizasyona ilişkin, "Gençlerimizin denize ve yelkene olan ilgisi bizlere gurur vermektedir. Yarışlara katılacak tüm üniversiteli yelkencilerimizin pruvalarının neta olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
