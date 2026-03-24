Nicolo Zaniolo'ya beklediği haber!

Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile karşılaşacak İtalya'da Nicolo Zaniolo aday kadroda yer almadı.



Udinese'de iyi bir sezon geçiren 26 yaşındaki futbolcunun aday kadroda yer almaması İtalya'da şaşkınlıkla karşılandı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo'nun, daha sonra yeniden milli takım kadrosunda yer alma ihtimali olduğu belirtildi.



Zaniolo, ülkesi İtalya'nın Dünya Kupası bileti alması durumunda, sezon sonuna kadar sergileyeceği performansla Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.



Udinese'de bu sezon 28 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.



