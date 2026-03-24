Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği!

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın hem sol kanatta hem de santrforda görev yapabilen El Bilal Toure'nin kadroda tutulmasını istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin ise daha farklı düşündüğü öğrenildi.

calendar 24 Mart 2026 10:26 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 10:28
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
El Bilal Toure'nin Beşiktaş'taki geleceği sakatlık endişesi yüzünden henüz netlik kazanmadı.

Malili forvet sezon başında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'dan 3 milyon euro karşılığında kiralanmıştı. Toure'nin satın alma opsiyonu 15 milyon euro olarak belirlendi. Yıldız futbolcu 15 gol atarsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Şimdiye kadar 18 müsabakada 6 gol kaydeden El Bilal Toure 5 kez de asist yaptı.

SERGEN YALÇIN İÇİN BÜYÜK KOZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hem sol kanatta hem de santrfor pozisyonunda görev yapabilen 24 yaşındaki Toure'nin gelecek sezon kadroda tutulmasını istiyor. Yalçın, yetenekli futbolcunun çok önemli bir hücum kozu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

YÖNETİM MESAFELİ YAKLAŞIYOR!

Siyah-beyazlı yönetim ise hem bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar hem de sakatlık geçmişi nedeniyle El Bilal Toure'nin 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya bu aşamada mesafeli yaklaşıyor.

Sezonun kalan bölümünde sakatlık sorunu yaşamadan beklentileri karşılaması halinde El Bilal Toure'nin kadroda tutulma şansı artacak. Aksi halde ise yıldız futbolcunun bonservisinin alınma olasılığı bir hayli zayıflayacak.

YENİ ARAYIŞLAR BAŞLADI!

Siyah-beyazlıların, El Bilal Toure'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle şimdiden arayışlara başladıkları ve benzer profilde bir futbolcunun kadroya dahil edilmesinin planlandığı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
