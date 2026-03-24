Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği!

El Bilal Toure'nin Beşiktaş'taki geleceği sakatlık endişesi yüzünden henüz netlik kazanmadı.
Malili forvet sezon başında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'dan 3 milyon euro karşılığında kiralanmıştı. Toure'nin satın alma opsiyonu 15 milyon euro olarak belirlendi. Yıldız futbolcu 15 gol atarsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Şimdiye kadar 18 müsabakada 6 gol kaydeden El Bilal Toure 5 kez de asist yaptı.
SERGEN YALÇIN İÇİN BÜYÜK KOZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hem sol kanatta hem de santrfor pozisyonunda görev yapabilen 24 yaşındaki Toure'nin gelecek sezon kadroda tutulmasını istiyor. Yalçın, yetenekli futbolcunun çok önemli bir hücum kozu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
YÖNETİM MESAFELİ YAKLAŞIYOR!
Siyah-beyazlı yönetim ise hem bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar hem de sakatlık geçmişi nedeniyle El Bilal Toure'nin 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya bu aşamada mesafeli yaklaşıyor.
Sezonun kalan bölümünde sakatlık sorunu yaşamadan beklentileri karşılaması halinde El Bilal Toure'nin kadroda tutulma şansı artacak. Aksi halde ise yıldız futbolcunun bonservisinin alınma olasılığı bir hayli zayıflayacak.
YENİ ARAYIŞLAR BAŞLADI!
Siyah-beyazlıların, El Bilal Toure'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle şimdiden arayışlara başladıkları ve benzer profilde bir futbolcunun kadroya dahil edilmesinin planlandığı ifade edildi.
