PSG'den yine maç erteleme talebi!

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile oynayacağı maçlar nedeniyle ligde Lens ile deplasmanda oynayacağı maçın ertelenmesini istiyor. Lens ie bu talebe sıcak bakmıyor. Konuyla ilgili kararın perşembe günü çıkması bekleniyor.

calendar 23 Mart 2026 18:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Paris Saint-Germain, ligde zirve mücadelesi verdiği Lens ile deplasmanda oynayacağı maçın ertelenmesini istiyor.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 8 Nisan'da sahasında Liverpool'u konuk edecek. Fransız temsilcisi, 14 Nisan'da ise Liverpool'a rövanşta konuk olacak.

ERTELEME TALEBİ
LENS SICAK BAKMIYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG, Liverpool ile oynayacağı maçlar arasında kalan lig maçının ertelenmesini istiyor. PSG, iki Liverpool maçı arasında zirve mücadelesi verdiği Lens ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lens ise bu öneriye sıcak bakmıyor.

NANTES MAÇI ERTELENDİ

Paris Saint-Germain'in, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile oynadığı iki maç arasında kalan Nantes maçı da ertelenmişti.

Öte yandan Paris Saint-Germain ile birlikte Strasbourg'un da erteleme talebi bulunuyor.

STRASBOURG DA ERTELEME İSTİYOR

Konferans Ligi'nde mücadele eden Strasbourg, Mainz ile oynayacağı maçların arasında kalan Brest deplasmanının ertelenmesini istiyor.

Fransa Lig Yönetim Kurulu, perşembe günü bir araya gelecek. Kurulun PSG ve Strasbourg'un başvurularını değerlendirmesi ve konuyla ilgili karar vermesi bekleniyor.

FRANSA LİGİ'NDE DURUM

Paris Saint-Germain, ligde oynadığı 26 maçta topladığı 60 puanla milli araya zirvede gitti. Ligde 27 maçta 59 puan toplayan Lens ise ligde ikinci sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.