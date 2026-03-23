PSG'den yine maç erteleme talebi!

Paris Saint-Germain, ligde zirve mücadelesi verdiği Lens ile deplasmanda oynayacağı maçın ertelenmesini istiyor.



Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 8 Nisan'da sahasında Liverpool'u konuk edecek. Fransız temsilcisi, 14 Nisan'da ise Liverpool'a rövanşta konuk olacak.



ERTELEME TALEBİ

LENS SICAK BAKMIYOR



L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG, Liverpool ile oynayacağı maçlar arasında kalan lig maçının ertelenmesini istiyor. PSG, iki Liverpool maçı arasında zirve mücadelesi verdiği Lens ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lens ise bu öneriye sıcak bakmıyor.



NANTES MAÇI ERTELENDİ



Paris Saint-Germain'in, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile oynadığı iki maç arasında kalan Nantes maçı da ertelenmişti.



Öte yandan Paris Saint-Germain ile birlikte Strasbourg'un da erteleme talebi bulunuyor.



STRASBOURG DA ERTELEME İSTİYOR



Konferans Ligi'nde mücadele eden Strasbourg, Mainz ile oynayacağı maçların arasında kalan Brest deplasmanının ertelenmesini istiyor.



Fransa Lig Yönetim Kurulu, perşembe günü bir araya gelecek. Kurulun PSG ve Strasbourg'un başvurularını değerlendirmesi ve konuyla ilgili karar vermesi bekleniyor.



FRANSA LİGİ'NDE DURUM



Paris Saint-Germain, ligde oynadığı 26 maçta topladığı 60 puanla milli araya zirvede gitti. Ligde 27 maçta 59 puan toplayan Lens ise ligde ikinci sırada yer alıyor.



