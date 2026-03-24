Montella'dan emir: 'Acımadan vurun!'

Romanya Milli Takımı'nın Celta Vigo forması giyen kalecisi Ionut Radu, pazar akşamı Alaves maçında sakatlandı. Teknik direktör Mircea Lucescu, Laurentiu Popescu'yu acil milli takıma çağırdı.



Yedek kaleciler Marian Aioani, Catalin Cabuz ve Laurentiu Popescu ise daha önce hiç milli formayı giymedi. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bunu avantaja çevirmek için 'Bizim Çocuklar'a şut emri verdi.



İtalyan teknik adam, Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem gibi hızlı kanat forvetlerin kontra ve kanat bindirmeleriyle Romanya'yı açacak, ev sahibi avantajıyla erken gol bulup maçı koparacak.



Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi isimler baskı kurup topu kapınca direkt şut atacak. Abdülkerim gibi hava hakimiyeti güçlü isimlerin yanı sıra Arda Güler de frikikleriyle gol arayacak.



