Montella'dan emir: "Acımadan vurun!"

Ionut Radu sakatlandı, yedek kalecileri Marian Aioani, Catalin Cabuz ve Laurentiu Popescu daha önce hiç milli olmadı. Montella, bunun üzerine Hakan, Orkun, Kenan, Kerem ve Arda'ya şut emri verdi.

calendar 24 Mart 2026 11:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Romanya Milli Takımı'nın Celta Vigo forması giyen kalecisi Ionut Radu, pazar akşamı Alaves maçında sakatlandı. Teknik direktör Mircea Lucescu, Laurentiu Popescu'yu acil milli takıma çağırdı.

Yedek kaleciler Marian Aioani, Catalin Cabuz ve Laurentiu Popescu ise daha önce hiç milli formayı giymedi. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bunu avantaja çevirmek için 'Bizim Çocuklar'a şut emri verdi.

HAVADAN KARADAN

İtalyan teknik adam, Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem gibi hızlı kanat forvetlerin kontra ve kanat bindirmeleriyle Romanya'yı açacak, ev sahibi avantajıyla erken gol bulup maçı koparacak.

Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi isimler baskı kurup topu kapınca direkt şut atacak. Abdülkerim gibi hava hakimiyeti güçlü isimlerin yanı sıra Arda Güler de frikikleriyle gol arayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
