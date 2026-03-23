Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı? 2026

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Millî Takım, kritik mücadele öncesi çalışmalarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa kıtssına 16 kontenjan ayrılmış durumda. Eleme gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılırken, diğer dört bilet play-off sistemiyle belirleniyor. Play-off aşamasında 16 takım dörderli dört gruba ayrılarak her grupta yarı final ile final karşılaşmaları oynanıyor. Peki, Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı?

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile oynayacağı karşılaşma eleme usulüne göre tek maç üzerinden oynanacak.

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da Beşiktaş Park'ta yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Bir sonraki milli maç 31 Mart Salı günü oynayacak.

Türkiye Romanya'yı geçmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli takımımızın Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya-Kosova müsabakasının mağlubuyla deplasmanda özel maç oynayacak.

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final karşılaşması 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak.