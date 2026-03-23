Mario Basler'den Sane için Galatasaray'ı kızdıracak sözler!

Alman Milli Takımı'nın eski oyuncularından Mario Besler, Antonio Rüdiger ve Leroy Sane'nin milli takımda olmasına tepki gösterdi. Besler'in Galatasaray için, "İkinci lig takımı." ifadeleri dikkat çekti.

calendar 23 Mart 2026 21:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mario Basler'den Sane için Galatasaray'ı kızdıracak sözler!
Alman Milli Takımı'nın eski oyuncularından Mario Besler, Almanya Milli Takımı'nın kadrosuyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Besler, Antonio Rüdiger ve Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda olmasına tepki gösterdi.

Mario Besler, "Julian Nagelsmann'ın söylediği hiçbir şeye artık inanamazsınız; sadece birbirine uyum sağlayan oyunculara güveneceğini söyleyip durduktan sonra Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar kadroya çağırmak benim gözümde onu tamamen güvenilmez hale getirdi. Galatasaray gibi ikinci lig takımında oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde artık sahaya çıkamayan Sane gibi oyuncuların çağrılması..." diye konuştu.

"BU TAM BİR REZALET"

Sözlerine devam eden Basler, "Rüdiger gibi bir oyuncuyu tekrar davet ederek, bir zamanlar belirledikleri değerleri ayaklar altına alıyorlar. Bu tam bir rezalet." ifadelerini kullandı.

FEDERASYONA TEPKİ

Alman Futbol Federasyonu'na da sert tepki gösteren Alman eski futbolcu, "Artık onlara da inanmıyorum. Futbol antrenörlüğü lisansım için üyeliğimi de iptal ettim. Onlara bir euro daha vermeyeceğim. Benim için onlar artık bitti." dedi.

NAGELSMANN İDDİASI

Almanya ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Julian Nagelsmann için de konuşan Basler, "Nagelsmann'ı dinlediğim kadarıyla, Dünya Kupası'ndan sonra istifa edeceğini tahmin ediyorum." sözlerini sarf etti.

ALMANYA'NIN ŞANSI

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansı için konuşan Mario Basler, "Belki bir kez daha çeyrek finale kalırsak sevinirim. Tüm oyuncular formda olduğunda takımın bunu başarabileceğini düşünüyorum. Ancak Sane ve Rüdiger'in dahil olduğu bu kadro çeyrek finale kalırsa şaşırırım." dedi.

HAMANN'DAN AÇIKLAMA

Alman eski yıldız Dietmar Hamann da Leroy Sane'nin milli takıma alınmasına şaşırdığını ve bu kararın kendisi için anlaşılmaz olduğunu söylemişti.

Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." demişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
