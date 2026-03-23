Cedi itiraf etti: "Partizan ve Efes'le görüştüm"

Panathinaikos oyuncusu Cedi Osman, NBA'den Avrupa'ya dönüşü sırasında Partizan ve Efes ile temas halinde olduğunu bildirdi.

calendar 23 Mart 2026 14:37
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Sporx.com
Cedi itiraf etti: 'Partizan ve Efes'le görüştüm'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol A Milli Takımı kaptanı Cedi Osman, 2024 yazında NBA'den EuroLeague'e dönüş kararı almıştı. 2024 yazında Panathinaikos'a imza atan Cedi, son iki sezondur Yunan ekibinin formasını terletiyor.

Takımının en önemli oyuncularından biri olan 30 yaşındaki forvet, Sırbistan kaynaklı X&O's Chat Podcast isimli programa konuk oldu.

"PARTİZAN VE EFES'LE KONUŞTUM"

Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer olduğu dönem hakkında konuştu:

"Panathinaikos'tan önce Partizan benimle temasa geçmişti. Görüşme halindeydik ama sonrasında olmadı. Ayrıca Anadolu Efes ile temasım oldu ama çok ciddi bir şey değildi. Tabii o dönem Ağustos ayı gelmişti, dolayısıyla çoğu takım kadrosunu tamamlamıştı. Buna rağmen Panathinaikos, bana kapılarını açtı. Beni gerçekten istediler. Tabii koç Ergin Ataman'la da gelmeden önce her şeyi konuştuk. O yüzden benim için kolay bir karardı."

"HER ZAMAN EN İYİSİ OLMANIZI BEKLİYOR"

Cedi, Panathinaikos ve Milli Takımdaki koçu Ergin Ataman'a dair, "Ergin Ataman ile çalışmak kolay değil, onu uzun yıllardır tanıyorum. Kolay değil, sizden hep en iyi halinizde olmanızı bekliyor. Tabii aynı zamanda size büyük bir özgürlük veriyor ve bu özgürlüğü kullanmanız için destekliyor. Bu konuda oyuncularına çok müdahale etmiyor ama işler istediği gibi gitmediğinde katılaşabiliyor." ifadesinde bulundu.

Milli oyuncu, bu sezon EuroLeague'de Panathinaikos formasıyla 12.6 sayı, 3.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarını yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.