Cedi itiraf etti: 'Partizan ve Efes'le görüştüm'

Türkiye Basketbol A Milli Takımı kaptanı Cedi Osman, 2024 yazında NBA'den EuroLeague'e dönüş kararı almıştı. 2024 yazında Panathinaikos'a imza atan Cedi, son iki sezondur Yunan ekibinin formasını terletiyor.





Takımının en önemli oyuncularından biri olan 30 yaşındaki forvet, Sırbistan kaynaklı X&O's Chat Podcast isimli programa konuk oldu.



"PARTİZAN VE EFES'LE KONUŞTUM"



Cedi Osman, Panathinaikos'a transfer olduğu dönem hakkında konuştu:



"Panathinaikos'tan önce Partizan benimle temasa geçmişti. Görüşme halindeydik ama sonrasında olmadı. Ayrıca Anadolu Efes ile temasım oldu ama çok ciddi bir şey değildi. Tabii o dönem Ağustos ayı gelmişti, dolayısıyla çoğu takım kadrosunu tamamlamıştı. Buna rağmen Panathinaikos, bana kapılarını açtı. Beni gerçekten istediler. Tabii koç Ergin Ataman'la da gelmeden önce her şeyi konuştuk. O yüzden benim için kolay bir karardı."



"HER ZAMAN EN İYİSİ OLMANIZI BEKLİYOR"



Cedi, Panathinaikos ve Milli Takımdaki koçu Ergin Ataman'a dair, "Ergin Ataman ile çalışmak kolay değil, onu uzun yıllardır tanıyorum. Kolay değil, sizden hep en iyi halinizde olmanızı bekliyor. Tabii aynı zamanda size büyük bir özgürlük veriyor ve bu özgürlüğü kullanmanız için destekliyor. Bu konuda oyuncularına çok müdahale etmiyor ama işler istediği gibi gitmediğinde katılaşabiliyor." ifadesinde bulundu.



Milli oyuncu, bu sezon EuroLeague'de Panathinaikos formasıyla 12.6 sayı, 3.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarını yakaladı.



