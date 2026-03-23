Schick'ten Beşiktaş'a cevap: 'Sezon sonu görüşelim'

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Serkan Reçber geçtiğimiz günlerde Almanya'ya çıkarma yaparak Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan maçı yerinde takip edip görüşmelerde bulunmuştu.
Maç sonu Leverkusen yetkilileriyle temas kuran Reçber, Patrik Schick, Nathan Tella, Exequiel Palacios ve Martin Terrier gibi isimlerin durumunu sorguladı.
BATAN GEMİNİN MALLARI
Alman ekibinin gelecek sezonda yapılanmaya gitmesi bekleniyor.
Bu nedenle kolları sıvayan siyah-beyazlılarda, hem teknik ekibin hem de başkan Serdal Adalı'nın Çek futbolcu Patrik Schick'e arzusu bulunuyor.
''SEZON SONU GÖRÜŞELİM'' MESAJI
Ancak tecrübeli forvetin, geleceğiyle ilgili şu an için karar vermediği ve acele etmeyeceği aktarıldı. Sözleşmesi 2030'da bitecek olan 30 yaşındaki santrforun sezon sonunda teklifleri değerlendireceği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, süreci takip edecek.
PERFORMANSI
Leverkusen formasıyla bu sezon Bundesliga'da 21 maç oynayan Patrik Schick 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
