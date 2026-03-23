Schick'ten Beşiktaş'a cevap: "Sezon sonu görüşelim"

Bayer Leverkusen'in yıldız golcüsü Patrik Schick, Beşiktaş'ın ilgisine karşılık sezon sonunu işaret etti.

calendar 23 Mart 2026 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 10:15
Fotoğraf: bayer04.de
Beşiktaş Futbol Koordinatörü Serkan Reçber geçtiğimiz günlerde Almanya'ya çıkarma yaparak Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanan maçı yerinde takip edip görüşmelerde bulunmuştu.

Maç sonu Leverkusen yetkilileriyle temas kuran Reçber, Patrik Schick, Nathan Tella, Exequiel Palacios ve Martin Terrier gibi isimlerin durumunu sorguladı.

BATAN GEMİNİN MALLARI

Alman ekibinin gelecek sezonda yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

Bu nedenle kolları sıvayan siyah-beyazlılarda, hem teknik ekibin hem de başkan Serdal Adalı'nın Çek futbolcu Patrik Schick'e arzusu bulunuyor.

''SEZON SONU GÖRÜŞELİM'' MESAJI

Ancak tecrübeli forvetin, geleceğiyle ilgili şu an için karar vermediği ve acele etmeyeceği aktarıldı. Sözleşmesi 2030'da bitecek olan 30 yaşındaki santrforun sezon sonunda teklifleri değerlendireceği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, süreci takip edecek.

PERFORMANSI

Leverkusen formasıyla bu sezon Bundesliga'da 21 maç oynayan Patrik Schick 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
