22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-290'
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Inter cepten yemeye devam ediyor!

Serie A'nın lideri Inter, Fiorentina deplasmanından 1 puanla döndü ve son 3 maçını kazanamayarak kredisinden yedi.

calendar 23 Mart 2026 00:38 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Inter'i öne geçiren golü henüz 40. saniyede Francesco Esposito kaydetti.

Cher Ndour, 77. dakikada skora dengeyi getirdi. 2024 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Ndour, bu sezon Fiorentina formasıyla 5. golünü kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU 69 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

INTER CEPTEN YEMEYE DEVAM EDİYOR

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan lider Inter, 69 puanda kaldı ve zirvedeki kredisi 6 puana indi.

FIORENTINA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son 3 maçında yenilmeyen Fiorentina ise puanını 29'a çıkardı ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2 puana yükseltti.

MİLLİ ARADAN SONRA KRİTİK MAÇLAR

Inter, milli aradan sonra 5. sıradaki Roma'yı konuk edecek. Fiorentina ise küme düşme hattındaki Hellas Verona ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
