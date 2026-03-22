Lazio, Bologna'ya baskın yaptı!

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.



Bologna, 51. dakikada Riccardo Orsolini ile penaltıdan faydalanamadı.



Lazio, 72 ve 82. dakikalarda Kenneth Taylor'ın golüyle galibiyete uzandı.



Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Lazio, puanını 43'e yükseltti. Son 3 maçında 2 mağlubiyet alan Bologna, 42 puanda kaldı.



Lazio, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Bologna ise Cremonese deplasmanına gidecek.



