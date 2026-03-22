22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-183'
22 Mart
Feyenoord-Ajax
0-182'
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-055'
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
0-056'
22 Mart
Atalanta-Verona
1-057'
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-1DA
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
1-0DA
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
1-145'
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Göztepe'de tepki gören Cherni vazgeçilmez oldu

Göztepe'de en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen sol bek Amin Cherni bu sezon tüm resmi maçlarda forma giydi.

calendar 22 Mart 2026 16:46 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 17:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de milli araya bir maçı eksik 43 puanla 6'ncı basamakta giren Göztepe'de en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen sol bek Amin Cherni bu sezon tüm resmi maçlarda forma giymeyi başardı.

Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le birlikte 27 resmi maçın 27'sinde de oynayan Tunuslu oyuncu takımın adeta vazgeçilmezi oldu. Lis, 27 karşılaşmada 2430 dakika süre alırken, Cherni 2318 dakika oynadı.

Cherni, Süper Lig'deki tüm karşılaşmalara ilk 11'de çıktı, sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçına yedek başladı.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

24 yaşındaki futbolcu Göztepe'nin 1-0 yenilip elendiği Beyoğlu maçında son 26 dakika oyuna dahil oldu.

Son haftalarda tribünlerin tepki gösterip ıslıkladığı Cherni bu sezon hiçbir maçta cezalı duruma düşmezken, sakatlık da geçirmedi.

Kaptan İsmail Köybaşı'nın sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından tek sol kanat olarak kalan Cherni, kalan maçlarda da teknik direktör Stanimir Stoilov'un alternatifsiz tek oyuncusu olacak.

Tunus Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, Süper Lig'de 4 asist yapmayı başardı. Cherni takımın en çok gol pası veren ismi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
