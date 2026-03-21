Benfica'dan üst üste ikinci galibiyet!

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya geldi. Benfica, Estadio da Luz'da oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Gianluca Prestianni, 55. dakikada Vangelis Pavlidis ve 74. dakikada Benedito Mukendi kendi kalesine attı.



Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Benfica, yenilmezlik serisine de devam etti. [19 galibiyet, 8 beraberlik]



Bu sonucun ardından Benfica, 65 puana yükseldi. Vitoria Guimaraes, 32 puanda kaldı.



Benfica, ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia deplasmanına gidecek. Vitoria Guimaraes, evinde Tondela'yı konuk edecek.



