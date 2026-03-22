21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
0-0
21 Mart
Auxerre-Brest
3-0
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
1-1
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
0-2
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-2
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
0-4

Paris Saint-Germain, Nice karşısında kazandı

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Nice deplasmanında 4-0'lık skorla kazandı.

22 Mart 2026 00:58 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1 27. hafta maçında Paris Saint-Germain, Nice ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, deplasmanda oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Nuno Mendes, 49. dakikada Desire Doue, 81. dakikada Dro Fernandez ve 85. dakikada Zaire Emery attı.

Paris Saint-Germain'de üçüncü golü atan 18 yaşındaki Dro Fernandez, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Nice, Youssouf Ndayishimiye'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ligde bir maç sonra kazanan Paris Saint-Germain, puanını 60 yaptı. Paris Saint-Germain, maç eksiğine rağmen ligde liderliği aldı. Nice, 27 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain, milli ara dönüşü ligde sahasında Toulouse'yi ağırlayacak. Nice, ligdeki bir sonraki maçında Strasbourg deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
