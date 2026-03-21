21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
0-049'
21 Mart
Auxerre-Brest
3-0
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
1-164'
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
0-2DA
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-2
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
0-1DA

Galatasaray'a iyi haber: Noa Lang!

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Noa Lang'ın, milli ara dönüşü Trabzonspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

21 Mart 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a iyi haber: Noa Lang!
Galatasaray'a sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcusu Noa Lang'tan iyi haber geldi.

Liverpool maçında sakatlanan ve sakatlığı sonrası ameliyat olan Hollandalı futbolcunun Noa Lang'ın parmağı dikildi ve durumu iyiye gidiyor.

HT Spor'da yer alan habere göre, Noa Lang'ın Trabzonspor maçında oynama ihtimali çok yüksek olarak görülüyor. 26 yaşındaki futbolcunun parmağı tam kopmadığı için hızlı bir iyileşme süreci bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transferinden sonra 11 maça çıkan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
