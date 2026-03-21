Galatasaray'a iyi haber: Noa Lang!

Galatasaray'a sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcusu Noa Lang'tan iyi haber geldi.
Liverpool maçında sakatlanan ve sakatlığı sonrası ameliyat olan Hollandalı futbolcunun Noa Lang'ın parmağı dikildi ve durumu iyiye gidiyor.
HT Spor'da yer alan habere göre, Noa Lang'ın Trabzonspor maçında oynama ihtimali çok yüksek olarak görülüyor. 26 yaşındaki futbolcunun parmağı tam kopmadığı için hızlı bir iyileşme süreci bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'a transferinden sonra 11 maça çıkan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
