Hyeon-gyu Oh için flaş Dünya Kupası iddiası!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Hyeon-gyu Oh, ülke basınına röportaj verdi.

calendar 25 Mart 2026 20:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, KNT Football'a yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Genç golcü, milli takım arkadaşı Lee Kang-in ile arasındaki uyuma vurgu yaparken, Dünya Kupası hedefiyle ilgili iddialı konuştu.

"GOL KRALI OLABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Oh, Lee Kang-in'in kendisine yaptığı bir yorumu şu sözlerle aktardı:

"Lee Kang-in, bu gidişle Dünya Kupası'nda gol kralı olabileceğimi söyledi. Bu sıralar benim adıma olan gelişmelerden gerçekten keyif alıyor."

"İKİMİZİN ARASINDAKİ UYUMDAN İYİ ŞEYLER BEKLEMEK GEREK"

Milli takımda yakalayacakları uyumun önemine de dikkat çeken başarılı forvet, "Dünya Kupası'nda benimle onun arasındaki uyumdan iyi şeyler beklemek gerektiğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.