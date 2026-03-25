Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in doğum günü kutlandı.

calendar 25 Mart 2026 20:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek'in doğum günü, teknik ekip ve futbolcuların katılımıyla kutlandı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Dursun Özbek'in 77. yaş günü, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde kutlandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINI DA BERABER YAPARIZ"

Kutlama için teknik ekibe ve futbolculara teşekkür eden başkan Dursun Özbek, "Lucas Torreira'yla aşağı yukarı aynı yaştayız, aramızda 1 yaş var. Şu anda sadece şampiyonluğa odaklandık. İnşallah hep beraber şampiyonluk kutlamasını da yaparız. Sizlere güveniyorum. Hem taraftarlarımızı hem de camiamızı mutlu etmek için şampiyonluk kutlamasında da hep beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
