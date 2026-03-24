Haber Tarihi: 24 Mart 2026 17:49 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 17:49

Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 24 Mart 2026 benzine zam var mı, indirim var mı?

Akaryakıta zam mı geldi? ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları direkt olarak etkilerken akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişiyor. Son olarak akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe ya da ürünlerine zam geldi? Motorine zam var mı, ne kadar? Benzine zam var mı? Benzin zammı ne kadar? 24 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Abone Ol
Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün benzin ve motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 24 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 24 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine zam beklentisi oluşmuştu. Son olarak zam gerçekleşti. Benzine 93 kuruş, motorine ise 6 TL 58 kuruş zam yapıldı. Motorin bazı bölgelerde 80 TL'ye dayanırken bazı bölgelerde ise 80 TL'yi aştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.01 TL
Motorin: 77.68 TL
LPG: 30.49 TL


ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.87 TL
Motorin: 77.54 TL
LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.99 TL
Motorin: 78.82 TL
LPG: 30.37 TL


İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.26 TL
Motorin: 79.09 TL
LPG: 30.29 TL

Diğer Haberler

Nazillispor, tarihi farkın ardından sahadan çekildi TFF 3. Lig Nazillispor, tarihi farkın ardından sahadan çekildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı Fenerbahçe Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı
Survivor Yunus Emre neden hapiste? Survivor Yunus Emre Özden suçu ne? Gündem Survivor Yunus Emre neden hapiste? Survivor Yunus Emre Özden suçu ne?
TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerinin Avrupa yolu Şampiyonlar Ligi TFF açıkladı: Süper Lig kulüplerinin Avrupa yolu
Millilerimiz Cebelitarık'a gol oldu yağdı Futbol Millilerimiz Cebelitarık'a gol oldu yağdı
Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 24 Mart 2026 benzine zam var mı, indirim var mı? Gündem Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 24 Mart 2026 benzine zam var mı, indirim var mı?
Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısının tarihi belli oldu Beşiktaş Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısının tarihi belli oldu
Fenerbahçe'den 'manipülasyon' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı Fenerbahçe Fenerbahçe'den 'manipülasyon' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı
Dev transfer açıklandı: Griezmann Orlando City'de Atletico Madrid Dev transfer açıklandı: Griezmann Orlando City'de
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nicolo Zaniolo'ya beklediği haber!
2
Pascal Nouma: "Arda Güler değil Uğurcan!"
3
Yusuf Demir'den Galatasaray itirafı!
4
TFF'den olası Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için açıklama!
5
Zenit'ten Jhon Duran iddiasına yalanlama!
6
Montella'nın Romanya için ilk 11 planı
7
Thomas Reis'ten Türkiye için itiraf!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.