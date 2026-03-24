Nazillispor, tarihi farkın ardından sahadan çekildi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nazillispor, Eskişehir Anadolu'ya karşı 12-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 58. dakikasında sahadan çekildi.

calendar 24 Mart 2026 19:16
Haber: AA
Nazillispor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı maçta 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi.

Grupta 4 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Nazillispor, 26. hafta mücadelesinde Pamukören Stadı'nda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşılaştı.

İlk yarıyı konuk ekip, 11-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri, 47. dakikada farkı 12'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Nazillispor Sportif Direktörü Emre Kamış'ın kararıyla ev sahibi ekip, sahadan çekildi.

Bunun üzerine hakem Umut Nasrullah Özhelvacı tarafından müsabaka tatil edildi.

 
 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
