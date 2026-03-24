Moses Moody'nin ciddi sakatlığı, Warriors'ı derinden sarstı!

Golden State Warriors'ın Dallas Mavericks karşısında uzatmada aldığı 137-131'lik galibiyet, Moses Moody'nin maçın son anlarında yaşadığı ciddi diz sakatlığının gölgesinde kaldı.



Karşılaşmanın ardından Warriors oyuncuları ve başantrenör Steve Kerr, 23 yaşındaki guard için duydukları endişeyi dile getirerek duygusal açıklamalarda bulundu. Brandin Podziemski, Gary Payton II ve Draymond Green gibi isimler, Moody'nin çalışma disiplini ve karakterine dikkat çekti.



Maçın son dakikasında, sol dizinde temas olmadan yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle sahayı terk eden Moody, hem saha içinde hem de salonda büyük bir şok etkisi yarattı.



Podziemski, yaşanan durumu daha önce takım içinde yaşanan bir sakatlıkla kıyaslayarak, "Jimmy'de olanın aynısı. Söylenecek pek bir şey yok. Özellikle iyi insanlara böyle şeyler olunca insan daha çok üzülüyor" ifadelerini kullandı.



Gary Payton II ise Moody'nin kısa süre önce geçirdiği bilek sakatlığından dönmek için verdiği emeği vurguladı:



"Bu onun geri döndüğü ilk maçtı. Rehabilitasyon sürecinde çok çalıştı, vücuduna çok iyi baktı. Moses her şeyi doğru yapan bir oyuncu. Böyle bir şey yaşaması gerçekten üzücü ama dualarımız onunla. Geri dönecektir."



Takımın liderlerinden Draymond Green de Moody sedyeye alınırken onun yanında kalarak destek verdi ve maç sonrası, "Mo için gerçekten çok üzgünüm" dedi.



Başantrenör Steve Kerr ise hem Moody'nin performansını hem de karakterini övdü:



"Mo harika bir insan. Müthiş bir takım arkadaşı ve koçluk yapması çok keyifli bir oyuncu. Her gün çalışıyor ve bu gece de sahada mükemmeldi."



Kerr ayrıca sakatlığın ciddiyetine dair belirsizliğe dikkat çekerek, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama kötü görünüyordu. Sahadaki herkes dehşete kapıldı" ifadelerini kullandı.



Takım içinde oyuncular Moody'nin etrafında kenetlenmeye devam ederken, Stephen Curry dahil birçok isim sağlık kontrolü sırasında onun yanında bulundu. Moody'nin daha sonra dizlik ve koltuk değnekleriyle, ardından ise tekerlekli sandalyeyle salondan ayrıldığı görüldü.



