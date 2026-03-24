Tim Krul'dan Konate ve Kerkez'e eleştiri!

İngiltere'de Newcastle United, Brighton, Norwich City ve Luton Town gibi takımların kalesini koruyan Hollandalı eski kaleci Tim Krul, Liverpool ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"VASAT PERFORMANS"



Katıldığı bir programda konuşan Krul, Van Dijk'ın performansıyla ilgili sözlerin ardından Milos Kerkez ve Ibrahima Konate'nin vasat performans gösterdiğini söyledi.



Hollandalı eski file bekçisi, "Van Dijk'tan ve performansındaki düşüşten bahsediyoruz ama bu sadece onun suçu değil. Bence yanındaki oyuncuların da suçu var. Milos Kerkez ve Ibrahima Konate de bu sezon vasat performans sergiledi." dedi.



OYUNCU PERFORMANSLARI



Liverpool'un Fransız stoperi Ibrahima Konate, bu sezon 41 maça çıktı ve 2 asist yaptı.



Takımın Macar sol beki Kerkez ise bu sezon 39 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.



