Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın bonservisini belirledi!

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis'e kiralanan Fenerbahçe'nin Faslı orta saha Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.



FENERBAHÇE'DEN İSTEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ



Ficherio'nun haberine göre, Real Betis teknik heyetinin beğenisini kazanan Amrabat için Fenerbahçe, 12 ila 15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun Dünya Kupası performansıyla değerinin daha da artmasını bekliyor.



Öte yandan Betis yönetiminin bu rakamı yüksek bulduğu da aktarıldı.



GUIDO GÜNDEMDE



Betis'in bu gelişmenin ardından eski oyuncusu Guido Rodriguez'i yeniden gündemine aldığı ve oyuncunun da geri dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Real Betis formasıyla 13 maça çıkan Faslı yıldız, 1 gol kaydetti.







