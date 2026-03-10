APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir, nasıl anlaşılır? 2026

Araç sahiplerinin estetik kaygılarla tercih ettiği ancak yasalara aykırı olan APP plakalar, 2026 yılı itibarıyla trafik denetimlerinde ve TÜVTÜRK muayenelerinde en çok dikkat edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle yeni nesil karekodlu (QR kodlu) plaka sisteminin standart hale gelmesiyle birlikte, sahte veya standart dışı plaka kullanımı ağır yaptırımlarla karşılaşıyor.

Peki, APP plaka tam olarak nedir, aracınızdaki plakanın APP olup olmadığını nasıl anlarsınız ve yasal standartlara uygun plakaya nasıl geçiş yapabilirsiniz? İşte 2026 yılı güncel mevzuatına göre SEO uyumlu detaylı rehberimiz.

"APP", Avrupa Press Plaka kelimelerinin kısaltmasıdır. Standart devlet basımı plakalara göre daha kalın ve farklı yazı tiplerinin (font) kullanıldığı, harf ve rakam aralıklarının daraltıldığı, genellikle kenarlarındaki siyah çerçevenin iptal edildiği özel tasarım plakalardır.

Araç sahipleri genellikle daha sportif ve dikkat çekici bir görünüm elde etmek için bu plakaları tercih ederler. Ancak APP plakalar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve Emniyet Genel Müdürlüğü standartlarına uymadığı için tamamen yasa dışıdır ve sahte plaka hükmünde değerlendirilebilir.

Bir plakanın APP mi yoksa yasal standartlarda mı olduğunu anlamak oldukça basittir. 2026 yılı standartlarına göre aracınızdaki plakanın APP olduğunu gösteren temel işaretler şunlardır:

Mühür Eksikliği: Yasal plakalarda TŞOF (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu) mührü bulunmak zorundadır. APP plakalarda genellikle mühür yoktur veya sahte mühür basılmıştır.

Kalın ve Farklı Yazı Tipi: Karakterler (harf ve rakamlar) standart plakalara göre çok daha kalın, köşeli veya birleşiktir.

Hologram ve Dalgalı Çizgi Yokluğu: Orijinal plakalarda TR ibaresinin üzerinde hologram ve plakanın zemininde ışıkta parlayan dalgalı çizgiler bulunur. Merdiven altı basılan APP plakalarda bu güvenlik önlemleri yer almaz.

Karekod (QR Kod) Eksikliği: 2024 yılında başlayan ve 2026'da standart hale gelen uygulama ile yeni basılan tüm yasal plakalarda seri numarası ve üretim bilgilerini içeren bir karekod bulunur. Plakanız yeni tarihli bir işlem gördüyse ve karekodu yoksa, standart dışıdır.

Çerçeve Durumu: APP plakalarda genellikle plakanın etrafındaki siyah çerçeve silinmiş veya hiç basılmamıştır.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, standart dışı plaka kullanmak suçtur. 2026 yılı itibarıyla APP plaka kullanımının sonuçları şunlardır:

Trafik Cezası: Plakanın okunabilirliğini bozan veya standart dışı plaka kullanan sürücülere yüksek miktarda idari para cezası uygulanır. Plaka sahte (farklı araca ait) veya mühürsüz ise ceza miktarı katlanarak artar ve adli işlem başlatılabilir.

TÜVTÜRK Muayenesinden Geçememe: APP plakalar, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında "Ağır Kusur" olarak değerlendirilir. Aracınızın muayeneden geçebilmesi için standartlara uygun mühürlü ve yeni nesil karekodlu plakaları taktırmanız zorunludur.

APP Plaka Nasıl Değiştirilir? (Adım Adım Yasal Süreç)

Eğer aracınızda APP plaka varsa ve ceza yememek veya muayeneden kalmamak için standart plakaya geçmek istiyorsanız, 2026 yılı itibarıyla izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Notere Başvuru: Ruhsat sahibinin (veya vekaletnameli temsilcisinin) kimliği ve araç ruhsatı ile birlikte herhangi bir notere gitmesi gerekir.

Plaka Basım Belgesi Alınması: Noterde "Plaka yenileme" talebinde bulunarak, eski (APP) plakalarınızı teslim etmelisiniz. Noter, size TŞOF'a bağlı odalarda plaka bastırabilmeniz için bir "Plaka Basım Talep Belgesi" verecektir.

Şoförler Odasına Gidiş: Noterden aldığınız belge ile bulunduğunuz il veya ilçedeki Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın (TŞOF) plaka basım atölyesine gidin.

Yeni Karekodlu Plakaların Teslim Alınması: Plaka basım ücretini vezneye ödedikten sonra, ortalama 15-30 dakika içerisinde yeni, mühürlü, hologramlı ve karekodlu standart plakalarınız basılarak size teslim edilecektir.

Aracınızın yasal standartlara uygun olması hem trafik güvenliği hem de olası cezai işlemlerden kaçınmak için büyük önem taşır. Yeni nesil karekodlu plakalar sayesinde araç sahteciliğinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.