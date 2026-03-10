10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Nefes kesen maçta kazanan Pendikspor

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, Serikspor deplasmanında son alarda buldukları gol ile 4-3 kazanmayı başardı.

calendar 10 Mart 2026 18:06
Fotoğraf: X.com
Nefes kesen maçta kazanan Pendikspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Serikspor ve Pendikspor karşı karşıya geldi.

İsmail Oğan Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Pendikspor 4-3 kazandı.

Son anları nefes kesen mücadelede Pendikspor'un golleri; 14. dakikada Hamza Akman, 31. dakikada Vinko Soldo ve  21 ile 90+3. dakikalarda Roderigo Thuram'dan geldi.

Ev sahibi Serikspor'un gollerini ise 74. dakikada Jetmir Topalli, 80. dakikada Alan Montes ve 88. dakikada Bilal Ceylan kaydetti.

Pendikspor'da ikinci yarının hemen başında Roderigo Thuram'ın attığı gol VAR'a takılırken, 42. dakikada Hamza Akman direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 52'ye çıkartırken, Serikspor ise 29 puanla 17. basamakta kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Serikspor önümüzdeki hafta ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a konuk olacak.

Pendik ise kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.