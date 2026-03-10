Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

2026 Dünya Kupasına 100 günden az bir zaman kalmışken, İngiltere cephesinden şok bir karar geldi.
Yıldız sağ bek oyuncusu Kyle Walker, yaptığı açıklamada milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
İngiltere milli takım formasını ilk kez 2011'de İspanya ile oynanan özel maçta giyen Walker, milli forma altında çıktığı 96 mücadelede 1 gol 10 asistlik performans sergiledi.
