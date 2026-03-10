10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
1-026'
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

Üniversiteler arası satranç turnuvası Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Spor Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya, 43 üniversiteden yaklaşık 290 sporcu katıldı.

Açılış töreninde konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversite olarak spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dalgar, üniversitenin sporun ve sporcunun buluştuğu önemli bir merkez olmayı hedeflediğini belirterek, farklı üniversitelerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Dalgar'ın yaptığı ilk hamle ile şampiyona başladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
