Liverpool taraftarlarından Atatürk pankartı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan Liverpool'dan dikkat çeken bir pankart geldi.
İngiliz temsilcisinin taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışıyla ilgili sözlerinin yer aldığı pankart açtı.
Taraftarlar, konuk takım tribününde İngilizce, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartı astı.
