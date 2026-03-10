10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
4-136'
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
0-339'
10 Mart
Newcastle-Barcelona
0-039'
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
0-1DA

Galatasaray'dan ofsayt itirazı

Galatasaray, Osimhen ile 62. dakikada ikinci kez Liverpool filelerini havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Okan Buruk bu karara itiraz etti.

calendar 10 Mart 2026 22:10
Galatasaray'dan ofsayt itirazı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Victor Osimhen ile 62. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı.

Sara'nın savunma arkası pasına Barış Alper bir an hareketlendi ancak koşusunun devamını getirmedi, Victor Osimhen topa koşarak Konate'ye geri pasında hata yaptırdı.

Noa Lang, boşta kalan pozisyonda vuruşunu yaptı ve top savunmadan sekerek Konate'ye geldi. Konate topu uzaklaştıramayınca Osimhen boşta kalan topu ağlara gönderdi.

Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı.

Okan Buruk, ofsayt kararına itiraz etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.