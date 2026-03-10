CANLI Galatasaray Liverpool maçı izle, Galatasaray Liverpool Canlı izle

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI CANLI, TIKLA

Tarih Organizasyon Maç Skor 13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1 20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3 3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0 28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0 20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0 20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0 26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1 27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2 5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2 19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0 20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0 26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0 1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1 9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 2-3 29 Kasım 2023 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 3-3 7 Kasım 2024 UEFA Avrupa ligi Galatasaray-Tottenham 3-2 30 Eylül 2025 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-0 28 Ocak 2026 Şampiyonlar Ligi Manchester City-Galatasaray 2-0





GALATASARAY LIVERPOOL: MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen







Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike







DÜNYANIN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA OLACAK



Galatasaray-Liverpool müsabakası, dünya genelinde futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek. RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Özellikle son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele, futbolseverleri ekran başına oturtacak. Mücadelenin tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.



LİG ETABINDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI



Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı. Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.



GALATASARAY TAM KADRO



Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.



LIVERPOOL'UN EKSİKLERİ



Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, bu maçın kadrosunu açıkladı. Liverpool'da Alisson Becker, kadroda yer almadı. Brezilyalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.



GALATASARAY'DA 7 OYUNCU SINIRDA



Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak. Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.



RÖVANŞ MAÇI 18 MART'TA



Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak. Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.



OSIMHEN, BURAK YILMAZ'IN REKORUNU EGALE ETMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK



Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak. "Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.



PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞININ UZAĞINDA KALDI



Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerinin gerisine düştü. "Kırmızılar" 29 haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 48 puanı bulunan Liverpool, lider Arsenal'in 19 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. İyi bir sezon geçirmeyen Slot'un öğrencilerinin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için ya Premier Lig'de üst sıralara tırmanması ya da "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.



YAZ TRANSFERİNDE YARIM MİLYAR EURO HARCADI



İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi. Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu yıl 6 sezonluk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele ediyor. Birçok yıldız futbolcunun top koşturduğu İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde rekor bonservis ücretleri ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi. Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon avro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon avro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon avro ödeyen "Kırmızılar", Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon avroya aldı.







UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 339. karşılaşmasına çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 338 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 120'sinden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 467 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 514 gole engel olamadı.



DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.



KUPA 1'DE 11. KEZ 16 TAKIM ARASINDA



Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 turunda mücadele edecek. Bu sezon organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, uzatmaya giden rövanş karşılaşmasında 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasında yer aldı. Juventus'u son 16 play-off turu eşleşmesinde geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonla birlikte tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'ya yükselmeyi başardı.



DEVLER LİGİ'NDE 168. RANDEVU



Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 168. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 132 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 45 galibiyet, 40 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 180 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 279 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.



SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ YENİLDİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında iç sahada yaptığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 5'i Şampiyonlar Ligi'nde, 5'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere çıktığı son 10 iç saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 25 kez fileleri havalandıran "Cimbom" rakiplerinin 16 golüne engel olamadı. İç sahada golcü bir performans sergileyen Galatasaray, son 13 iç saha maçının 8'inde 3 ve üstü gol buldu.



AVRUPA'DA SON 20 MÜSABAKASININ 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakanın 13'ünde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 10'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



SON 28 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 6 GALİBİYET



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 28 müsabakada 6 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ilerisinde geride kalan 28 karşılaşmada 6'şar galibiyet ile beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.



AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY



Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:



Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 132 33 32 67 138 226 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 338 120 90 128 467 514

GALATASARAY, İNGİLİZ TAKIMLARINA SON 5 MAÇTA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'a konuk edecek Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı son 5 maçta başarılı sonuçlar aldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda bu sezon ikinci haftada iç sahada 1-0 yendiği Liverpool ile eşleşti. Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.



İNGİLİZ TAKIMLARINA SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE KAYBETMEDİ



Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 5 müsabakada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ile 2, Tottenham, Liverpool ve Manchester City ile birer kez karşılaştı. 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı. Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.



İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 26 KEZ KARŞILAŞTI



Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 26 kez mücadele etti. Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 338 maçın 26'sında İngiliz takımlarıyla karşı karşıya geldi. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Manchester City ile eşleşti. "Cimbom", söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 11 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 29 gole karşılık kalesindeki 48 gole engel olamadı.



İKİ TAKIM 5 KEZ KARŞILAŞTI



İki takım, uluslararası turnuvalarda daha önce 5 mücadele etti. Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 kez eşleşti ve 5 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 galibiyet alırken, Liverpool 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti. İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı. Son eşleşme ise bu sezon lig etabında yaşandı. İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 1-0 yenerek rakibini evine boş gönderdi. Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 3 maçta yenilgi yüzü görmezken 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.



İÇ SAHA PERFORMANSI



Galatasaray, İngiliz takımlarını 13 kez konuk etti. Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda 5 galibiyet aldı, 3 yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip fileleri 17 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü. İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kaybeden Galatasaray, 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



EN FAZLA MANCHESTER UNITED'LA RAKİP OLDU



Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı. İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.







