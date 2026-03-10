Mario Lemina'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında ağırladığı Liverpool karşısında 7. dakikada 1-0 öne geçti.
Galatasaray'da bu dakikada ağları havalandıran isim Mario Lemina oldu.
Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü Liverpool'a attı.
⚽️Victor Osimhen indirdi, Mario Lemina affetmedi.pic.twitter.com/Ah9srZjwq8
— Sporx (@sporx) March 10, 2026