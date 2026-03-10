Liverpool'un kabusu İstanbul! Liverpool, Türk takımları ile İstanbul'da oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.
2005'te Milan karşısında 3-0 geriden gelerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, Türk takımlarına karşı ise İstanbul'da galibiyet alamadı.
İngiliz ekibi, İstanbul'da Türk temsilcilerine karşı 6 maça çıktı ve 5 kez sahadan mağlubiyetle, 1 kez de beraberlikle ayrıldı.
İşte o tablo:
1-1 Galatasaray
3-2 Galatasaray
2-1 Beşiktaş
1-0 Beşiktaş (5-4 Penaltılar)
1-0 Galatasaray
1-0 Galatasaray
