10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Vakıfbank, İtalya'dan avantajla birlikte döndü

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, İtalyan rakibi Numia Vero Volley'i final setinde 3-2 ile geçti.

11 Mart 2026 01:17
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Vakıfbank, İtalya'dan avantajla birlikte döndü
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 mağlup etti.

Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelenin ilk 2 setini 26-24 ve 25-22'lik skorlarla kaybederek 2-0 geriye düşen VakıfBank, üçüncü ve dördüncü seti 25-22 kazandı ve maçı da 5 sete taşıdı.

Karar setini de 15-11 kazanan Türk temsilcisi, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü VakıfBank ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlılar, bu sezon 7. zaferin peşinde olacak.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
