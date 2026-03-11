Noa Lang'tan sürpriz: Sacha Boey ile şarkı!

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool maçının ardından Ziggo Sport'a açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde daha önce şarkı çıkartan Hollandalı futbolcu, bu konuda yeni planının olduğunu söyledi.
"Yeni bir şeyler çıkarmak niyetindeyim" diyerek söze başlayan Noa Lang, "Umarım yazdan önce olur. Niyetim bu." sözlerini sarf etti.
Noa Lang, bu kez Sacha Boey ile işbirliği yapabileceğini söyledi. Lang, "Fransız bir arkadaşımız var, Sacha Boey. O da müzik yapıyor. Kim bilir, belki bir işbirliği olur." diye konuştu.
Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 9 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Kariyerinde daha önce şarkı çıkartan Hollandalı futbolcu, bu konuda yeni planının olduğunu söyledi.
"Yeni bir şeyler çıkarmak niyetindeyim" diyerek söze başlayan Noa Lang, "Umarım yazdan önce olur. Niyetim bu." sözlerini sarf etti.
Noa Lang, bu kez Sacha Boey ile işbirliği yapabileceğini söyledi. Lang, "Fransız bir arkadaşımız var, Sacha Boey. O da müzik yapıyor. Kim bilir, belki bir işbirliği olur." diye konuştu.
Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 9 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.