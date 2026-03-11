10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
Atalanta-Bayern Munih
1-6
Newcastle-Barcelona
1-1
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
Manisa FK-Sarıyer
3-0
Wrexham-Hull City
1-2

Noa Lang'tan sürpriz: Sacha Boey ile şarkı!

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool maçının ardından Sacha Boey ile ortak bir şarkı çıkarabileceğini söyledi.

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool maçının ardından Ziggo Sport'a açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde daha önce şarkı çıkartan Hollandalı futbolcu, bu konuda yeni planının olduğunu söyledi.

"Yeni bir şeyler çıkarmak niyetindeyim" diyerek söze başlayan Noa Lang, "Umarım yazdan önce olur. Niyetim bu." sözlerini sarf etti.

Noa Lang, bu kez Sacha Boey ile işbirliği yapabileceğini söyledi. Lang, "Fransız bir arkadaşımız var, Sacha Boey. O da müzik yapıyor. Kim bilir, belki bir işbirliği olur." diye konuştu.

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 9 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
