10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Metehan Yaprak'tan bronz madalya

Milli güreşçi Metehan Yaprak, Sırbistan'da bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Metehan Yaprak, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Metehan Yaprak, repesaj turunda Sırp güreşçi Andrija Ivanovic'i 10-0 teknik üstünlükle yendi.

Bronz madalya mücadelesindeki rakibi Polonyalı Mateusz Pedzicki'nin sakatlığı nedeniyle mindere çıkamaması üzerine Metehan, hükmen galip sayıldı ve turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Öte yandan serbest stil 92 kiloda Fatih Altunbaş, 86 kiloda Ahmet Yağan altın madalya için, 62 kiloda Tolga Özbek ise bronz madalya için mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
