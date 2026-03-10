10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-060'
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Hentbol'da Süper Kupanın adı değişti

Hentbolda Süper Kupa artık "Cumhurbaşkanlığı Kupası" adıyla düzenlenecek

10 Mart 2026 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hentbol'da Süper Kupanın adı değişti
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Süper Kupa'nın artık Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "THF Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile Türkiye Kupası'ndaki en başarılı 4 takımla oynanan THF Süper Kupa, artık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanacaktır. Türk hentbolu adına büyük bir gurur olan bu değerli destek için başta himayeleriyle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
